"Такие объекты должны быть уничтожены": Подоляк о Крымском мосте

КИЕВ. 17 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост – основные ворота для снабжения российской армии в оккупированном Крыму, и что такие объекты должны быть уничтожены. Об этом он сказал в интервью The Guardian, передает УНН.

Издание отмечает, что Подоляк "дал понять", что "Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с материковой частью россии, как законную военную цель".

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"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", - сказал Подоляк.

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что на Крымский мост не распространяется данное западным партнерам обещание Украины "не бить из западного вооружения россией". И что он станет объектом украинских атак, как только появится техническая возможность.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что украинские военные должны решить, есть ли способность уничтожить Крымский мост.