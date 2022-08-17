Правительство разрешило командирам удостоверять завещания военных

КИЕВ. 17 августа. УНН. Кабинет министров Украины своим постановлением внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре. Таким образом, командиры военнослужащих смогут удостоверить их завещания в условиях военного положения. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает УНН.

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«Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих (…) смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица», – говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после удостоверения соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через Генштаб ВСУ, Минобороны, соответствующий орган в Министерство юстиции или его территориальный орган для его регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

В то же время постановлением установлен срок в 2 рабочих дня после получения территориальным органом Минюста завещания, в течение которых обеспечивается передача заявления о регистрации такого документа, удостоверенного лицом, которое в условиях военного положения в соответствии с законодательством имеет право его удостоверять, к регистратору. Последний же в течение 3 рабочих дней после получения на хранение такого завещания осуществляет его государственную регистрацию в Наследственном реестре.

Дополнение

Правительство готовит решение о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам в громадах.