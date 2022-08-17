Отмена запрета на выезд мужчин из Украины: в ВР ведутся дискуссии – нардеп

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Верховной Раде пока нет единства по разрешению выезда за границу мужчинам, не имеющим военного опыта. Однако в стране - военное положение, и в любой момент государство может нуждаться в мобилизации мужчин, не проходивших службу, но Вооруженные Силы будут нуждаться в их квалификации. Об этом на брифинге сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает корреспондент УНН.

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«Среди народных депутатов Украины нет единства в понимании, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу определенных категорий лиц, не служащих в Вооруженных Силах, не проходивших службу и не имеющих военных навыков. Однако, как отметил Президент, все граждане равны. Главной задачей всего украинского народа является сохранение нашей государственности, независимости и территориальной целостности. И хотя на сегодняшний день острой потребности в дополнительной мобилизации мужчин или военнообязанных в ряды Вооруженных Сил или других составляющих сектора обороны и безопасности нет, периодически проводится призыв на военную службу по мобилизации», – отметил Вениславский.

Он добавил, что мобилизация пока является обязательной. В любое время может возникнуть необходимость дополнительной мобилизации конкретной категории лиц, в том числе и тех, кто не проходил военную службу, но которые имеют специальности, остро востребованные в рядах Вооруженных Сил или секторе безопасности и обороны. Потому этот вопрос пока дискутируется и в ближайшее время не будет решен.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию по отмене запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военного опыта.