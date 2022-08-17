Разрешение на выезд ребенка за границу в "Дія": в Минцифре сообщили, на каком этапе разработка

КИЕВ. 17 августа. УНН. На сегодня Минцифра вместе с Минюстом изучают направление создания возможности оформления разрешения на выезд ребенка за границу в «Дія». Такая функция нуждается в значительных нормативных изменениях со стороны парламента. Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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«Пока сроки определить сложно. Мы сейчас изучаем это направление вместе с Министерством юстиции. Такая функция, которая кажется простой, – предоставление разрешения другому родителю на выезд ребенка за границу, но требует значительных нормативных изменений со стороны парламента. Сюда привлечен соответственно и профильный комитет нардепов, Министерство юстиции» – сказал Баник.

Детали

По его словам, это комплексное изменение, которое, можно так сказать, революционное.

«Ведь может стать первым опытом перевода нотариального сервиса именно в онлайн, когда буквально через «Дія» родители смогут друг с другом взаимодействовать и генерировать такой документ. Надеюсь, что в краткосрочной перспективе это все удастся», – рассказал Баник.

Дополнение

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщал, что сейчас работают над запуском разрешения на выезд ребенка за границу в "Дія". Чтобы всё можно было оформить в своем смартфоне в несколько кликов. Просто и удобно. И главное — бесплатно.

«Это особенно актуально во время войны. Когда многие украинки с детьми уезжают за границу. Парламент поддержал нашу совместную с Минюстом инициативу в первом чтении. Активно готовимся к запуску и ждем решения депутатов во время второго чтения», - отмечал Федоров.

Дополнение

В "Дія" начали бета-тестирование шеринга автомобилей и документов на английском. Украинцев призвали привлекаться к тестированию.