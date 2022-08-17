Крымская платформа: три лидера G7 подтвердили участие в онлайн-саммите

КИЕВ. 17 августа. УНН. Лидеры Германии, Канады и Японии подтвердили участие в онлайн-саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Крымской платформы.

Цитата

"Свое участие в онлайн-саммите 23 августа уже подтвердили трое лидеров G7: канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает расширения уровня и количества участников Крымской платформы.