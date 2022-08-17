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Вредит экологии: в ОП объяснили, почему Керченский мост должны демонтировать

Вредит экологии: в ОП объяснили, почему Керченский мост должны демонтировать

КИЕВ. 17 августа. УНН. Керченский мост является объектом незаконного строительства и вредит экологии, поэтому его должны демонтировать. Это в своем Twitter подчеркнул советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

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“Относительно Керченского моста. В международном праве зафиксировано: Крым – это Украина. Поэтому этот мост – банальный объект незаконного строительства, разрешение на сооружение которого Украина не давала. Он наносит вред экологии полуострова, поэтому должен быть демонтирован. Добровольно или нет – не существенно”, – подчеркнул Подоляк.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ВСУ ударят по Керченскому мосту, когда будет приказ. Он добавил, что этот мост не единственная цель уничтожения.

Источник: УНН
Теги: Крым, мосты
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