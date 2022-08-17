Старые методы: нардеп Яценко снова пытается дискредитировать главу Черкасской ОВА благодаря видеоблогеру, который распространял фейки

КИЕВ. 17 августа. УНН. Нардеп Антон Яценко в очередной раз требует у Президента Владимира Зеленского уволить главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. Об этом он пишет у себя в Facebook, передает УНН.

Детали

В своем сообщении нардеп поделился видео с Youtube-канала Rc MAX, который ведет блогер Алексей Оскер. В ролике якобы бойцы из Черкасской области жалуются, что военное руководство оставило их на произвол судьбы. Мол, бойцов отправили на нулевые позиции без подготовки. Яценко в своем комментарии к видео обвинил во всем лично Табурца.

Напомним

Алексей Оскер в марте уже запускал фейки с целью свержения местных властей на Волыни. Он обвинял местных чиновников в блокаде гуманитарной помощи на украинской границе. После того, как местные власти опровергли эту информацию, Оскер удалил свое видео.

Кроме того, отметим, что ранее Оскер пиарил на своем канале Яценко, публикуя его видеоблоги.

Сам Яценко ранее уже использовал видео Оскера, чтобы дискредитировать главу Черкасской ОВА.

Кроме того, нардеп инициировал несколько уголовных дел против Табурца. Тот в ответ подал в суд на Яценко по защите чести и достоинства.