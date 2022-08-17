Генсек НАТО призвал россию немедленно вывести войска из ЗАЭС, и допустить миссию МАГАТЭ

КИЕВ. 17 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал россию немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС, и допустить туда миссию МАГАТЭ. Об этом он заявил на брифинге, передает УНН.

Цитата

“Захват россией Запорожской АЭС представляет серьезную угрозу, повышает риск ядерной аварии, и ставит под угрозу Украину, соседние страны и международное сообщество. Призываю россию срочно пропустить миссию МАГАТЭ, и вывести с территории ЗАЭС свои войска”, – заявил Столтенберг.

Добавим

15 августа в Энергоатоме отметили, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские захватчики заняли центр резервного управления на Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ призвал разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС.

ООН готова поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если россия и Украина согласятся.