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"Батальон Монако": ГБР изучит, законно ли пересекли границу украинские бизнесмены

"Батальон Монако": ГБР изучит, законно ли пересекли границу украинские бизнесмены

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Государственном бюро расследований изучит законность пересечения государственной границы украинских бизнесменов, ставших фигурантами расследования «Батальон Монако», передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, начато досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании, о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В частности, в рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов.

Ранее

Журналисты обнародовали расследование, где разоблачили ряд украинских бизнесменов, которые во время полномасштабной войны с рф уехали за границу и, в частности, в Монако.

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Источник: УНН
Теги: Украина, расследование, ГБР
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