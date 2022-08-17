Юристы команды Формулы-1 занимаются судебным иском сына российского олигарха Мазепина

КИЕВ. 17 августа. УНН. Руководитель команды Формулы-1 «Haas» Гюнтер Штайнер, на которую подал иск сын российского олигарха Дмитрия Мазепина гонщик Никита Мазепин, рассказал, что юристы начали заниматься этим судебным иском, передаёт УНН со ссылкой на подкаст RacingNews365.

Детали

Никиту Мазепина исключили из команды «Haas» после того, как на его отца Дмитрия Мазепина и самого Никиту наложили персональные санкции.

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После чего Мазепин-младший подал иск на команду Формулы-1 из-за якобы задолженности по зарплате.

В общем зачете пилотов “Формулы-1” прошедшего сезона Никита занял последнее место, не набрав ни одного очка. Но зарплату за 2022 год сын Мазепина все равно хочет получить.

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«Как обстоит ситуация с судебным иском от Мазепина? Честно, не хочу говорить на эту тему. Сейчас данным вопросом занимаются наши юристы. Любые слова можно интерпретировать так или иначе. Могу сказать, что этот вопрос решается», – заявил Штайнер.

Напомним

Никита Мазепин попал в санкционный список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступившей спонсором команды “Haas”. В то время, когда Мазепин-младший ещё принимал участие в гонках Формулы-1, его отец - русский олигарх Мазепин угрожал руководству команды “Формулы-1” лишить их финансирования из-за неудач сына, который почти все время проигрывал на гоночной трассе.

Сам Никита своей вины в неудачах не видел и обвинял во всем команду и свой автомобиль, постоянно просил его заменить. Старший Мазепин был недоволен результатами сына, однако тоже не видел в этом его вины. В одном из разговоров с тренером Дмитрий Мазепин пригрозил лишить команду финансирования, если ситуация не исправится.