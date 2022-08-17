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Зеленский встретился с послами Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с послами Кыргызской Республики, Королевства Бельгия, Румынии и Королевства Испания. Об этом информирует Офис Президента, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что Зеленский принял верительные грамоты у Посла Кыргызстана Идриса Кадыркулова, Посла Румынии Александра Виктора Микулы, Посла Бельгии Петера Ван де Вельде и Посла Испании Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, которые начинают дипломатическую миссию в нашей стране.

Церемония вручения верительных грамот традиционно состоялась на территории Национального заповедника «София Киевская».

Владимир Зеленский поблагодарил представителей стран за гуманитарную и оборонную помощь Украине в борьбе с военной агрессией россии.

Дополнение

Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии на Запорожской АЭС.

Источник: УНН
Теги: послы, верительные грамоты
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