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россия снова пытается рассорить украинцев фейками о конфликтах между Генштабом, ОП и Минобороны

россия снова пытается рассорить украинцев фейками о конфликтах между Генштабом, ОП и Минобороны

КИЕВ. 17 августа. УНН. россия на уровне пропаганды вновь распространяет нарративы мифического конфликта между высшими органами военно-политического руководства, что деструктивно влияет на украинское общество. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Маляр объяснила, что речь идет о вымышленном враждебными подразделениями ИПСО мифическом конфликте между высшими органами военно-политического руководства, а именно противостоянии Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с Офисом Президента и Министерством обороны.

Тактической целью этой информационной операции врага является максимальное распространение нужной агрессору идеи, вызов эмоциональной реакции на нее и, как следствие, манипуляция восприятием событий в целом.

Оперативная цель – создать конфликт внутри военно-политического руководства нашего государства и внутри общества.

Стратегическая цель:

– ослабить центр принятия государственных решений,
– ослабить оборонительный и наступательный потенциал нашего общества

Цитата

“Простыми словами: если мы все между собой перессоримся – нас легче сломать и завоевать. Этого враг и добивается. Чаще всего манипулятивные месседжи информационной операции привлекают внимание своими вопиющими заголовками, которые непременно вызывают бурную эмоциональную реакцию”, – отметила заместитель министра.

Она также отметила неопределенность и неоднозначность источника в подобных сообщениях типа “неназванное лицо из Офиса Президента” или “наш источник в Министерстве обороны”.

Дополнение

Ранее Маляр сообщила, что россияне пытаются поссорить между собой украинское военное руководство, запуская сплетни и фейки в Telegram-каналах. Она призвала найти на сайте Минобороны перечень более 100 телеграмм-каналов, россияне распространяемых именно в Украине.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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