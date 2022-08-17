Новости: Политика
17 августа 2022, 23:20 • Елизавета Калитвенцева • 7050
Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшие поставки оружия из США в Украину
КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили дальнейшие поставки оружия из США в Украину, передает УНН со ссылкой на Twitter министра.
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"Оружие было главной темой моего звонка Госсекретарю США Энтони Блинкену. Мы координировали дальнейшие поставки оружия из США и партнеров. Военная помощь Украине остается лучшим вложением в долгосрочную безопасность Европы и мира. Благодарен за неизменную поддержку США", — написал он.
Добавим
Как писал УНН, США предоставят Украине новый пакет вооружений стоимостью 1 млрд. долларов.
Источник: УНН
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