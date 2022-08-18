Президент Турции Эрдоган отправился в Украину

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Украину в 9:15 по местному времени с официальным визитом частным самолетом "TUR", сообщает Anadolu, пишет УНН.

Детали

Как указано, Эрдоган отправился из аэропорта Эсенбога.

Президента Турции Эрдогана, как сообщается, сопровождают министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, заместитель председателя партии ПСР (AK Parti) и пресс-секретарь партии Омер Челик и генеральный директор Baykar Халук Байрактар.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Генсек ООН Антониу Гутерриш и Президент Украины Владимир Зеленский собираются встретиться на саммите, главными темами повестки дня которого будут экспорт зерна и беспокойство по поводу Запорожской АЭС, отмечает TRT World.

Трехсторонняя встреча во Львове на западной Украине знаменует собой первый личный разговор Эрдогана с Зеленским после того, как россия начала вторжение 24 февраля, хотя турецкий лидер дважды встречался с президентом россии владимиром путиным за последние месяцы.