Для таких как Яценко: нардепам-богачам предлагают добровольно отказаться от надбавок – законопроект

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об уменьшении зарплат нардепов к минималке и лишении их надбавок. В отличие от документа авторства Антона Яценко законопроект №7637-1 предлагает народным избранникам добровольно отказываться от дополнительных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Автором альтернативного законопроекта выступил нардеп от “Слуги народа” Георгий Мазурашу. Он предлагает дать возможность добровольно подать заявление на уменьшение своей зарплаты к минималке и отказаться от надбавок.

В то же время законопроект Яценко Мазурашу назвал популистским, а альтернативу – более реалистичной. Вместе с тем нардеп отметил, что не верит, что Верховная Рада поддержит оба этих законопроекта.

"Если автор-миллионер может работать нардепом и без зарплаты, которая его, вероятно, не очень интересует, то это не значит, что в парламенте должны быть только богачи, которых размер зарплаты не интересует, потому что они не на зарплату живут. (...) Я же уже предлагал законодательно ограничить максимальные зарплаты в госсекторе, тогда "должен" подать и альтернативный к этому законопроекту - с предложением тогда всем "особенным" установить минимальную зарплату. Понятно, что это нереалистично и неправильно. А вот дать возможность депутатам-богачам, не живущим на зарплату, по письменному заявлению перейти на "минималку" или вообще отказаться от зарплаты – реалистично, хотя такие законопроекты приниматься, думаю, не будут.

Автор основного, так понимаю, решил издевательски "хайпануть". А я предложил реалистичный механизм для таких, как он, которых зарплата не интересует", - рассказал Мазурашу в комментарии УНН.

Напомним

Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Экономист Александр Охрименко отметил, что сэкономить много средств этот законопроект не поможет. Более того, он будет побуждать народных избранников брать взятки. В антикоррупционном комитете ВР также считают, что такая инициатива несет в себе коррупционные риски.

А в бюджетном комитете ВР назвали эту инициативу популистской.