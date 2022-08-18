Зеленский во Львове посетил Национальную академию Сухопутных войск, преподаватели которой защищали подступы к Киеву

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки во Львовскую область посетил Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, где пообщался с коллективом академии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на трансляцию выступления.

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“Вы знаете, кто наш враг, на что он способен. Вы знаете, что мы делаем все абсолютно для победы в этой войне. Вы знаете, что и после нашей победы этот сосед Украины не исчезнет”, – сказал Глава государства во время речи.

Детали

Он подчеркнул, что ВСУ и все, кто может эффективно защищать наше государство на поле боя, есть и будут оставаться фундаментом безопасности украинского народа.

“А патриотический, образованный, компетентный и просто порядочный офицер есть и всегда будет центральной фигурой в системе обороны украинской государственности”, – отметил Президент.

Зеленский заметил, что от качества обучения офицеров и уровня преподавателей во многом зависит жизнь солдат и исход боевых действий. Он отметил, что за годы независимости в Национальной академии Сухопутных войск было подготовлено более 10 тыс. высококлассных специалистов для ВСУ, а за время войны более 1,5 тыс. выпускников и преподавателей заведения отмечены государственными наградами. 32 офицера были удостоены звания Героя Украины, девять из них – посмертно.

«Украина всегда будет помнить своих воинов, своих героев, отдавших жизнь за свободу нашего народа», – сказал Глава государства.

Зеленский выразил особую благодарность преподавателям, которые с первых дней полномасштабного вторжения россии вошли в состав сводных стрелковых батальонов, сформированных на базе академии, и храбро защищали подступы к Киеву.

«Эффективная оборона Киева стала одной из героических страниц истории академии и будет вдохновлять будущие поколения украинских курсантов, которые будут учиться именно здесь, в городе Льва, в соборной, свободной и независимой Украине», – подчеркнул он.

В конце встречи с коллективом заведения Президент вручил преподавателям и курсантам государственные награды.

Дополнение

Сегодня, 18 августа, во Львове состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров.