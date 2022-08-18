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Зеленский встретился с Эрдоганом во Львове

Зеленский встретился с Эрдоганом во Львове

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львове началась встреча президентов Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Детали

По данным СМИ, переговоры проходят во Дворце Потоцких.

Встреча лидеров началась в 14:40 по местному времени.

Добавим

"Анадолу" добавляет, что президент Турции Режеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского.

Глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом направился во Львов.

Сначала Реджеп Тайип Эрдоган проведет переговоры в формате с глазу на глаз с Владимиром Зеленским.

Затем состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

По итогам консультаций будет организована совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Владимир Зеленский
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