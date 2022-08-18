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ЕС обсудит визовый запрет для россиян 30-31 августа - Еврокомиссия

ЕС обсудит визовый запрет для россиян 30-31 августа - Еврокомиссия

КИЕВ. 18 августа. УНН. На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии. Об этом во время брифинга в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер, пишет УНН.

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"Что касается виз - ЕС отреагировал немедленно и частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с россией еще 25 февраля. В этом вопросе Еврокомиссия выступает за скоординированный ответ на уровне ЕС. И сейчас ведутся обсуждения на уровне ЕС со странами-членами, чтобы... обеспечить скоординированный подход", - указала пресс-секретарь Еврокомиссии.

"Я также хотела бы напомнить, что 30-31 августа у нас будет неформальная встреча министров иностранных дел, которая состоится в Праге, и там также будет обсуждаться вопрос о визах россиян, путешествующих в ЕС", - подчеркнула Хиппер.

Она добавила, что в настоящее время, согласно информации из стран ЕС, выдача виз для россиян не остановилась полностью, в частности, это касается гуманитарных причин.

Дополнение

10 августа Украина призвала страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) прекратить выдачу виз россиянам. А именно – "лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", о чем заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

12 августа стало известно, что председательствующая в ЕС Чешская Республика поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан россии.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, виза
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