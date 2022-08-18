Зеленский во Львове встретился с Генсеком ООН: о чем говорили

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился во Львове с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Во время встречи стороны обсудили зерновую инициативу, ядерный шантаж рф на Запорожской АЭС, а также вопросы незаконной депортации украинцев, передает УНН.

Цитата

“Во Львове провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена наших военнослужащих и медиков”, – говорится в сообщении в Telegram-канале Президента.

Детали

Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа россии на Запорожской АЭС. В сообщении Зеленского отмечается, что этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия, поэтому ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск.

Дополнение

18 августа во Львове состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского, лидера Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Турецкие СМИ сообщили, что Зеленский уже встретился с Эрдоганом, однако детали встречи пока неизвестны.

Для Эрдогана одна из основных целей встречи, как отмечает газета Yeni Şafak, – посадить Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина за стол переговоров.