Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,17 0,1408 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи": экономист спрогнозировал удорожание продовольствия до конца года
"Лидерами роста в цене будут хлеб и овощи": экономист спрогнозировал удорожание продовольствия до конца года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9225

Резников встретился с министром обороны Турции: что обсуждали

Резников встретился с министром обороны Турции: что обсуждали

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников встретился со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщили в Twitter Минобороны Турции, передает УНН.

Цитата

"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны и безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал во Львов, где должен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Источник: УНН
Теги: Турция, Алексей Резников
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.