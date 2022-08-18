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Зерновая инициатива, оборонное взаимодействие и ядерный шантаж рф на ЗАЭС – о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Зерновая инициатива, оборонное взаимодействие и ядерный шантаж рф на ЗАЭС – о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом обсудил вопросы зерновой инициативы, оборонное взаимодействие, а также ядерный шантаж россии вокруг Запорожской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Телеграмм-канал Главы государства.

Цитата

“Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Как пишет CNN Türk, во Львове началась встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ожидается, что на этой встрече стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

Источник: УНН
Теги: Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский
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