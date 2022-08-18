На встрече Зеленского, Гутерриша и Эрдогана речь не шла о склонении к уступкам в пользу россии – Кулеба

КИЕВ. 18 августа. УНН. Во время трехсторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу россии. Об этом в своем видеообращении сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Никто нас не склонял к уступкам в пользу россии. Если снова “полетит” какая-то измена по соцсетям, то сразу хочу сказать, что такого не было. И очень рад, что очень долго говорили Президенты Зеленский и Эрдоган – дольше, чем предполагалось. Была встреча тет-а-тет”, – сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, до завершения этой войны от скоординированности и решений этих трех лидеров будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем.

Кулеба отметил, что между Зеленским, Эрдоганом и Гуттеришем есть взаимопонимание.

“Президенты и Генеральный Секретарь скоординировали свои действия по ключевым вопросам – это “зерновой коридор”, Запорожская АЭС, и это, безусловно, освобождение наших пленных.

Очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерреша, они неформально подходят, не поверхностно. А действительно, сопереживают и хотят решать проблему”, – сказал он.

Дополнение

На трехсторонней встрече лидеров ожидалось, что стороны обсудят реализацию "зернового соглашения" и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.