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Украина не пойдет на какие-либо компромиссы с россией – Данилов

Украина не пойдет на какие-либо компромиссы с россией – Данилов

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина не пойдет на какой-либо компромисс с российской федерацией. Об этом в своем Twitter заявил Секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает УНН.

Цитата

“Только полная деоккупация до границ 1991 года. Любой территориальный компромисс с кремлем – это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить хребет русскому “колосу на глиняных ногах””, – написал Данилов.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время трехсторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу россии.

Источник: УНН
Теги: война, Алексей Данилов
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