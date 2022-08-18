Зеленский призвал Эрдогана и Генсека ООН озвучить максимально жесткую позицию по поводу псевдореферендумов на оккупированных территориях

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша озвучить максимально жесткую позицию по поводу планированых россией псевдореферендумов на оккупированных территориях. Об этом Глава государства сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

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“Призвал и господина Президента (Турции – ред.), и господина Генерального секретаря ООН озвучить максимально жесткую позицию по поводу планированых россией псевдореферендумов на оккупированной территории. На любой псевдореферендум будет удар по лицу международным сообществом”, – подчеркнул Президент.

Детали

Он также добавил, что сегодня состоялись предметные переговоры по экспортно-зерновой инициативе. В частности, уже есть результат не только для Украины, но и всего мира.

“Чувствуется, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. Поэтому очень нужно больше безопасности, больше объема экспорта, больше судов, которые могут поставлять украинскую продовольствие из наших портов”, – продолжил Президент.

Кроме того, очень предметные переговоры по многим темам состоялись сегодня с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили оборонное сотрудничество – экономическое и энергетическое. Зеленский добавил, что Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области.

“И хочу отметить еще одну вещь: очень жесткая ночь была в Харькове – более 10 погибших. Снова обстреляны Николаев и Запорожье. Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хотя бы километр в Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы по Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на Запорожской АЭС. Мы видим, что происходило в Еленовке. Мы с вами должны думать только о том, как победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости – повсюду”, – резюмировал Глава государства.

Дополнение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, что “мы не хотим пережить новый Чернобыль”.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара оказывает поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, и поддерживает украинских друзей, и продолжит делать это и дальше.