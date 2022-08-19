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Новости: Политика
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США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов - Reuters

США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов - Reuters

КИЕВ. 19 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь для Украины на сумму около 800 миллионов долларов и может объявить об этом уже сегодня, 19 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации источников Reuters, Байден санкционирует помощь, используя свои президентские полномочия по сокращению расходов, позволяющих президенту санкционировать передачу избыточного оружия из запасов США.

Источники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что стоимость пакетов оружия может измениться до того, как они будут объявлены.

Напомним 

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого Эстония направит больше вооружений, в том числе минометы и противотанковые средства. Эстония также планирует поддержать обучение ВСУ, инициированное Великобританией, и в сотрудничестве с Германией пришлет Украине полевой госпиталь.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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