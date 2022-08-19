Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,22 0,0439 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10185

Переговоры с рф как игра в "русскую рулетку" с полным барабаном - Подоляк

Переговоры с рф как игра в "русскую рулетку" с полным барабаном - Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 19 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил переговоры с россией с игрой в «российскую рулетку», только с полным барабаном, пишет УНН.

Цитата

"Переговоры с россией – игра в «российскую рулетку» с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", - отметил Подоляк в Twitter.

И подчеркнул, что ключевые параметры переговорного процесса озвучил Президент Украины Владимир Зеленский. "Главное условие – вывод оккупационных ru-войск со всех украинских территорий", - указал Подоляк.

Дополнение

Накануне во Львове прошел саммит с участием Генсека ООН, президентов Украины и Турции. Последний, по данным турецких СМИ, якобы должен был вновь попытаться посадить Зеленского и путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч заявил, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Владимир Зеленский, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.