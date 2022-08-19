Переговоры с рф как игра в "русскую рулетку" с полным барабаном - Подоляк

КИЕВ. 19 августа. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сравнил переговоры с россией с игрой в «российскую рулетку», только с полным барабаном, пишет УНН.

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"Переговоры с россией – игра в «российскую рулетку» с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа", - отметил Подоляк в Twitter.

И подчеркнул, что ключевые параметры переговорного процесса озвучил Президент Украины Владимир Зеленский. "Главное условие – вывод оккупационных ru-войск со всех украинских территорий", - указал Подоляк.

Дополнение

Накануне во Львове прошел саммит с участием Генсека ООН, президентов Украины и Турции. Последний, по данным турецких СМИ, якобы должен был вновь попытаться посадить Зеленского и путина за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский после встреч заявил, что переговоры с россией возможны лишь в том случае, если российские войска покинут незаконно оккупированную территорию Украины.