Глава МИД Латвии о рф: эта империя зла упадет, как и СССР

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сравнил россию с СССР, заявив, что "и эта империя зла упадет", информирует УНН.

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"31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате чего распался Советский Союз. Мы все надеялись на новую и лучшую главу истории. К сожалению, россия снова является тоталитарным и агрессивным государством. И эта империя зла упадет, лучше раньше, чем позже", - написал Ринкевичс в Twitter.

Справочно

19 августа начался так называемый Августовский путч – попытка государственного переворота в СССР в августе 1991 года. Результатом стал распад СССР.