Генсек ООН Антониу Гутерриш приехал в Одессу

КИЕВ. 19 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с официальным визитом приехал в Одессу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

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"В Одессу с официальным визитом прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения", – говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время переговоров во Львове 18 августа обсудили параметры миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Зеленский также призвал Гутерреша применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение россией всех норм международного права в отношении пленных.