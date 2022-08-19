Кабмин расширил перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы
КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины расширил перечень видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Об этом сообщает Правительственный портал, передает УНН.
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«Правительство одобрило проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения эффективной работы пенитенциарной системы в условиях военного положения». Он предполагает расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы. Это, в свою очередь, будет способствовать уменьшению количества лиц в местах несвободы, обеспечит исправление правонарушителей без изоляции от общества», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что для обеспечения изменения карательного подхода на реабилитационный и требований международных документов, проектом Закона предлагается изменить существующий перечень видов наказаний.
Так, наказание в виде ограничения свободы заменяется новым видом наказания в виде пробационного надзора. Ведь анализ практики применения ограничения свободы свидетельствует о его неэффективности и необходимости пересмотра.
Пробационный надзор заключается в ограничении прав и свобод осужденного, направленных на его исправление и предотвращение совершения новых правонарушений, без изоляции его от общества сроком от одного до пяти лет. Как дополнительное наказание может применяться сроком от одного до трех лет. При этом в случае назначения пробационного надзора как дополнительного к наказанию в виде штрафа его срок не может превышать одного года.
Кроме того, суд может обязать лицо, осужденное к наказанию в виде пробационного надзора, носить средство электронного контроля и проживать по указанному в решении суда адресу.
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«Также следует отметить, что на сегодняшний день существенным фактором, который способствует высокому показателю лиц, взятых под стражу, является значительное применение судами меры пресечения в виде содержания под стражей. Как следствие, украинские следственные изоляторы – переполнены, что регулярно констатирует Европейский суд по правам человека. Именно поэтому законопроект предлагает ввести нормы, которые сделают залог более доступным, как действенную альтернативу содержанию под стражей», - отмечается в сообщении.
Так, предполагается, что с учетом имущественного положения подозреваемого или обвиняемого, существенно усложняющего внесение залога, следователь судья, суд может рассрочить внесение залога в течение одного года. Первый взнос части залога в размере не менее десяти процентов от определенной суммы вносится не позднее десяти рабочих дней со дня избрания меры пресечения.
Дополнение
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что в Украине должно остаться только две тюрьмы.