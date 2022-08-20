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Президент: эти «потоки» нужны россиянам исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы

Президент: эти «потоки» нужны россиянам исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 20 августа. УНН. В правящей коалиции Германии призвали запустить «Северный поток – 2». Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг поставок российского газа в Европу газопроводов. Об этом сообщает УНН.

Цитата

«Вновь ограничивается поставка газа в Германию через первый «Северный поток» и снова звучат абсурдные заявления о том, что якобы можно что-то компенсировать через «Северный поток –2». Эти «потоки» нужны россии исключительно для того, чтобы доставлять в Европу проблемы, а не помогать кому-то там с газом. Сейчас это совершенно очевидно», – сказал Президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынке, тем дольше не будет на нем стабильности. Также Глава государства отметил, если "в Европе подготовят свои энергетические системы к существованию вообще без каких-либо поставок энергоносителей из россии, то скорее смогут спокойно переживать любые зимы".

Контекст

Вольфганг Кубики, вице-спикер Бундестага от Свободной демократической партии, входящей в правящую коалицию Германии, высказался за открытие газопровода "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму, несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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