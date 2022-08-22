Кто может быть причастен к покупке россией иранских разведывательно-ударных беспилотников

КИЕВ. 22 августа. УНН. На днях ливанский журналист и политический аналитик Элайджа Магье рассказал о том, что страна-агрессор уже подписала контракт на поставку 1000 иранских разведывательно-ударных беспилотников Shahed 129. Соглашение подписали после того, как российские специалисты прошли обучение по использованию этих машин. Редакция УНН разбиралась, кто может быть причастен к покупке этих беспилотников и как это отразится на войне в Украине.

Детали

Как рассказал в своем материале Магье, Иран не только разрабатывал высокоточные ракеты большой дальности, способные достигать объекты на расстоянии до 2000 км, но и работал над развитием индустрии дронов.

Журналист подчеркнул, что иранцы уже использовали эту технологию в Сирии и передали ее своим союзникам в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также палестинцам в Газе.

Цитата

"Закупка беспилотников россией, является важным показателем, подтверждающим качество развития иранской промышленности, которой удалось произвести самые совершенные беспилотники. В частности такие, как Shahid 129, которые могут летать более 24 часов. Именно это и привлекало россию, особенно для использования в войне в Украине", - рассказал Магье.

Параллельно с заявлениями иностранного журналиста, о сотрудничестве с Ираном говорили и в самой россии. Сотрудничеством с этой страной, в частности, занимается вице-премьер-министр россии Денис Мантуров.

"Военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой Иран у нас сейчас развивается, взаимодействие с Тегераном в этой сфере осуществляется без каких-либо ограничений. При этом российская сторона готова к обсуждению и подписанию соглашений по темам, вызывающим взаимный интерес", - заявил Мантуров.

Добавим, что Мантуров является не только вице-премьером страны-агрессора, но и до сих пор занимает кресло главы Минпромторга. Он уже давно контролирует все вопросы “оборонки” в рф: еще в 2003—2007 годах Мантуров занимал пост гендиректора "Объединенной промышленной корпорации Оборонпром". В 2021 году он стал самым богатым членом правительства рф, задекларировав доход 704,6 млн руб. По сообщениям местных СМИ, часть денег Мантуров заработал именно на “оборонке”, заключая контракты с другими странами по “бартеру” и забирая часть дохода себе в карман. Да и совмещение двух должностей Мантуровым во время войны - вице-премьера и главы Минпромторга косвенно это подтверждает.

“Решение руководства страны о совмещении двух должностей принималось с учетом необходимости наращивания производства в рамках гособоронзаказа и обеспечения технологического суверенитета в гражданских отраслях промышленности в условиях санкционного давления”, - сообщал о своем назначении сам Мантуров.

Во время всей своей карьеры Мантуров постоянно аккумулировал вокруг себя разных личностей, чем продолжает заниматься и поныне. К примеру о тесных дружественных связях с российским бизнесменом - эксглавой “Уралкалия” Дмитрием Мазепиным СМИ известно было очень давно. Но объединяет вице-премьера и олигарха не только дружба: именно с помощью Мазепина, Мантуров мог проводить часть сделок по покупке иранских беспилотников.

Как Мантуров отмывает деньги с помощью Мазепина на беспилотниках

Около месяца назад в Тегеране состоялась встреча президента Турции Реджепа Эрдогана и президента рф владимира путина, во время которой, среди прочего, лидеры двух стран договорились не только о расширении присутствия Турции на северо-западе Сирии, но и о перевалке российских удобрений (в т.ч. аммиака) из россии в Иран через Турцию. Последнее было сделано для того, чтобы обойти стороной Украину, которая до 24 февраля была главным “рукавом” в транспортировке аммиака с россии в страны Запада.

Российский аммиак, как известно, в большинстве своем производится на предприятии “ТольяттиАзот”, которое принадлежит вышеупомянутому олигарху Дмитрию Мазепину.

И именно взамен на аммиак Мазепина, вице премьер Мантуров договорился получить часть иранских беспилотников, которые будут использоваться россией в войне против Украины. Какой при этом откат Мантуров получает от Мазепина - остается загадкой, основанной на их давних деловых и дружеских отношениях.

Напомним

О заинтересованности Дмитрия Мазепина в войне россии с Украиной известно давно: за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой находится Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт мазепинского аммиака за границу), в обмен на контроль над этим предприятием.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. С 24 февраля его транзит поставлен на паузу, но часть российского аммиака до сих пор находится на складах Украины. Будет ли он транспортироваться по так званому “зерновому коридору” через Турцию в страны Запада и кто получит за это деньги - россия или Украина - открытый вопрос.