Байден объявил о пакете помощи Украине в области безопасности на почти 3 млрд долларов

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент США Джо Байден объявил о пакете помощи в области безопасности Украине на почти три миллиарда долларов. Заявление ко Дню Независимости Украины распространил сегодня Белый дом, пишет УНН.

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"Соединенные Штаты Америки отданы поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодня транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 миллиарда долларов США в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении Байдена.

Детали

Байден от имени всех американцев поздравил украинцев с Днем Независимости. "За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе", - указал он.

"Я знаю, что этот день независимости горько-сладок для многих украинцев, поскольку тысячи людей были убиты или ранены, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и многие другие стали жертвами зверств и нападений со стороны россии. Но шесть месяцев беспощадных атак лишь укрепили гордость украинцев за себя, за свою страну и за тридцать один год своей независимости. Сегодня и ежедневно мы стоим вместе с украинским народом, чтобы провозгласить, что тьма, управляющая автократией, не сравнится с пламенем свободы, которое освещает души свободных людей повсюду. Соединенные Штаты, в том числе гордые американцы украинского происхождения, с нетерпением ждут продолжения славы Украины как демократического, независимого, суверенного и преуспевающего государства в течение следующих десятилетий", - отметил он.

Дополнение

Украина в День Независимости получит грант в 3 млрд долл. от США.