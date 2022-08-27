Франция и Германия выйдут с общим заявлением: будут выступать за то, чтобы выдавать визы россиянам - Bloomberg

КИЕВ. 27 августа. УНН. Франция и Германия выйдут с заявлением за то, чтобы ЕС продолжал выдавать визы россиянам, не связанным с властью – студентам, художникам, ученым и специалистам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ, передает УНН.

Детали

"Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразовательную силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", – написали представители Франции и Германии в документе.

По данным издания, один из вариантов компромиссного плана, который, как ожидается, обсудят министры, будет заключаться в том, что россияне, которые отправляются в ЕС, будут платить больше и выдерживать дополнительную бюрократию для получения краткосрочных виз.

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Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против россии.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил против полного запрета въезда на территорию блока для российских граждан.

Члены ЕС Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия, граничащие с рф, могут запретить российским туристам въезд в свои страны, если ЕС не введет запрет на выдачу туристических виз на уровне блока, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.