Украину ожидает самая холодная зима за последние десятилетия: глава “Нафтогаза” призвал подготовиться

КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинцев ожидает самая холодная зима за последние десятилетия. Как заявил глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко, температура в помещениях будет на уровне 17–18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы, и посоветовал украинцам подготовиться к холодам. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

На случай, если температура воздуха на улице упадет до -10 градусов – украинцам нужно запастись теплой одеждой, одеялами и быть готовыми к холодам.

По словам Витренко, отопительный сезон в Украине наступит позже и закончится раньше этой зимой. Это будет зависеть от международных партнеров Украины, которые должны предоставить средства для импорта газа, а также от возможных непредвиденных обстоятельств войны. В частности, если россия уничтожит газовую инфраструктуру или будет способствовать дальнейшему сокращению поставок газа в Европу.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", — сообщил глава "Нафтогаза".

Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа.

Добавим

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина готова к отопительному сезону на 75%, но главный риск - террористические акты россии против критической инфраструктуры, поэтому правительство выделило 1,4 млрд грн на оборудование, чтобы реагировать в случае необходимости.