Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,66 0,1024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4965

Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях – Боррель

Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях – Боррель

КИЕВ. 31 августа. УНН. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных украинских территориях, передает УНН.

Цитата

О соответствующем решении Боррель сообщил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Мы пришли к решению, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил он.

Напомним 

Российские власти пытаются провести паспортизацию украинских граждан на временно оккупированных территориях Украины.

Как заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, эти попытки полностью провалятся, поскольку в настоящее время мир воспринимает паспорт рф как "токсичный".

Источник: УНН
Теги: Россия, паспорт, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.