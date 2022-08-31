Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные на временно оккупированных территориях – Боррель

КИЕВ. 31 августа. УНН. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных украинских территориях, передает УНН.

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О соответствующем решении Боррель сообщил на пресс-конференции после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге.

"Мы пришли к решению, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаваться", - заявил он.

Напомним

Российские власти пытаются провести паспортизацию украинских граждан на временно оккупированных территориях Украины.

Как заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, эти попытки полностью провалятся, поскольку в настоящее время мир воспринимает паспорт рф как "токсичный".