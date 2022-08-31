Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,66 0,1024 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Концентрация формальдегидов и диоксида азота: где в Киеве наиболее загрязненный воздух и какие причины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9555

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором военные доложили о ситуации на передовой и ее развитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"Сегодня был очень напряженный день. Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о развитии ситуации. Озвучивать сейчас детали не буду. Скажу только одно: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, а особенно в Крыму", - отметил он.

Зеленский добавил, что разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму.

"Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", - подчеркнул глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины — Зеленский

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.