КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором военные доложили о ситуации на передовой и ее развитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

"Сегодня был очень напряженный день. Провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о развитии ситуации. Озвучивать сейчас детали не буду. Скажу только одно: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге нашего государства, а особенно в Крыму", - отметил он.

Зеленский добавил, что разведчики благодарны за предоставленную информацию и отработают ее по максимуму.

"Пусть враги не забывают, на чьем полуострове они находятся. Временно находятся", - подчеркнул глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В российской армии нет и не будет никакой безопасной базы на оккупированных территориях Украины — Зеленский