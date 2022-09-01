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россии хватит ресурсов только на репарации: Данилов ответил спикеру совфеда

россии хватит ресурсов только на репарации: Данилов ответил спикеру совфеда

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера совета федерации рф валентины матвиенко о том, что россии "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Данилова.

Цитата

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: россии должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – написал Данилов.

Ранее

Спикер совета федерации рф валентина матвиенко заявила, что россии якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", – заявила она.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, война
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