Первое официальное заявление Гросси: МАГАТЭ будет сохранять постоянную миссию на Запорожской АЭС

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что завершил свой первый визит на Запорожскую АЭС и добавил, что МАГАТЭ будет сохранять там постоянное присутствие. Об этом говорится в видеозаявлении, обнародованном Гросси в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я завершаю свой первый визит на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ здесь, чтобы остаться, и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - отметил Гросси.

Кроме того, гендиректор МАГАТЭ отметил, что впереди еще много работы.

