Зеленский надеется, что Британия с новым премьером сохранит «наследство Джонсона» в борьбе с «русским варварством»

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своей статье для издания Daily Mail сообщил, что будет рад установить взаимоотношения с новым премьер-министром Великобритании, независимо от того, кто это будет. А также выразил надежду, что новый премьер-министр продолжит поддерживать Украину. Об этом информирует УНН.

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«В Великобритании появится новый премьер-министр. Как президент Украины, я буду рад установить тесные взаимоотношения, как недавно сказал Борис Джонсон, с “любым премьер-министром Великобритании, мужчиной или женщиной”. И искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено. Нам все еще нужна поддержка и лидерство Великобритании. Я не сомневаюсь, что Украина добьется успеха. Но вместе с Великобританией мы сделаем этот мир более безопасным, а наши народы станут еще ближе. Как настоящие друзья. Так же, как я и мой друг Борис», – сообщил Зеленский.

Напомним

2 сентября завершилось голосование в Консервативной партии Великобритании за нового главу партии, который станет премьер-министром Соединенного Королевства.



