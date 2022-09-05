В ЕС могут согласовать приостановку упрощения визового режима с рф 7 сентября - проект

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Постоянные представители стран-членов ЕС могут договориться о приостановлении соглашения об упрощенном визовом режиме с рф в среду, 7 сентября. Об этом говорится в предварительном проекте повестки дня комитета постпредов стран ЕС (COREPER) на 7 сентября, пишет УНН.

Детали

Одним из возможных пунктов повестки дня заседания COREPER для принятия числится "решение Совета (ЕС – ред.) о приостановлении применения Соглашения об упрощении визового режима с российской федерацией".

Дополнение

Министры иностранных дел стран ЕС 31 августа согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны рф против Украины.

Прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с россией будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой их получения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что повлекло за собой гневный отпор москвы.