Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,53 -0,0493 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Фонд госимущества вскоре получит нового руководителя: основной кандидат - из "Голоса"
Фонд госимущества вскоре получит нового руководителя: основной кандидат - из "Голоса"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6870

В ЕС могут согласовать приостановку упрощения визового режима с рф 7 сентября - проект

В ЕС могут согласовать приостановку упрощения визового режима с рф 7 сентября - проект

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Постоянные представители стран-членов ЕС могут договориться о приостановлении соглашения об упрощенном визовом режиме с рф в среду, 7 сентября. Об этом говорится в предварительном проекте повестки дня комитета постпредов стран ЕС (COREPER) на 7 сентября, пишет УНН.

Детали

Одним из возможных пунктов повестки дня заседания COREPER для принятия числится "решение Совета (ЕС – ред.) о приостановлении применения Соглашения об упрощении визового режима с российской федерацией".

Дополнение 

Министры иностранных дел стран ЕС 31 августа согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны рф против Украины.

Прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с россией будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой их получения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян, что повлекло за собой гневный отпор москвы.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, визы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.