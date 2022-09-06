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Украина оценивает свой ущерб от войны на этот день в 326 млрд долларов

Украина оценивает свой ущерб от войны на этот день в 326 млрд долларов

Денис Шмыгаль

Источник: ЕРА

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Об ущербе Украины, нанесенном во время российского вторжения, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе 5 сентября. Об этом информирует УНН.

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По словам премьера, 326 млрд долларов – это прямой "физический" ущерб, который правительство Украины смогло верифицировать - совместно с экспертами Всемирного банка.

105 млрд долларов из этой суммы необходимо будет потратить на восстановление разрушенного, добавил Шмыгаль.

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Источник: УНН
Теги: Украина, война, Денис Шмыгаль

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Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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