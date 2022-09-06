Новости: Политика
6 сентября 2022, 00:36 • Юрий Свиридюк • 6405
Украина оценивает свой ущерб от войны на этот день в 326 млрд долларов
Денис Шмыгаль
Источник: ЕРА
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Об ущербе Украины, нанесенном во время российского вторжения, объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Совете ассоциации ЕС и Украины в Брюсселе 5 сентября. Об этом информирует УНН.
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По словам премьера, 326 млрд долларов – это прямой "физический" ущерб, который правительство Украины смогло верифицировать - совместно с экспертами Всемирного банка.
105 млрд долларов из этой суммы необходимо будет потратить на восстановление разрушенного, добавил Шмыгаль.
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Источник: УНН
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