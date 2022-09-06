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В Украине за системные унижения на работе хотят штрафовать на 2550 гривен: Рада сделала первый шаг

В Украине за системные унижения на работе хотят штрафовать на 2550 гривен: Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Украине штрафы за мобинг станут реальностью. Сегодня нардепы приняли в первом чтении законопроект №5749, предусматривающий штрафы за мобинг – системную травлю и унижения на работе. Об этом сообщила в Telegram нардеп Юлия Гришина, передает УНН.

Детали

По словам Гришиной, ранее нардепы уже приняли за основу законопроект, вводящий в украинское законодательство понятие мобинг.

"Но административную ответственность за это правонарушение должен установить отдельный законопроект, которым будут внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Собственно, то, что мы и сделали", - добавила нардеп.

Что именно предлагает законопроект:

– штраф за мобинг 1700-2550 грн или 20-40 часов общественных работ;

– повторный или групповой мобинг – штраф 3400-5100 грн или 40-60 грн общественных работ.

"Надеюсь, вскоре примем эти законопроекты в целом и наконец-то положим конец позорной практике под названием мобинг", - резюмировала Гришина.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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