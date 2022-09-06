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В Украине запретят использовать асбест в строительстве: в Раде приняли закон

В Украине запретят использовать асбест в строительстве: в Раде приняли закон

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вредного и опасного асбеста в строительстве больше не будет. Нардепы запретили использовать этот канцерогенный материал законопроектом №4142, который сегодня был принят в целом. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает УНН.

Детали

По словам Шуляк, принятие законопроекта означает:

– запрет использовать асбест;

– запрет на использование изделий и материалов с его содержимым.

"Наконец-то мы избавимся от опасного для здоровья советского строительного наследия и заменим его на современные стройматериалы, которые сохранят здоровье и строителей, и жителей новостроек", - написала Шуляк.

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Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, строительство, законопроект
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