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Еврокомиссия официально предложила приостановку упрощения визового режима с рф

Еврокомиссия официально предложила приостановку упрощения визового режима с рф

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Европейская комиссия официально предложила приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с рф от 2007 года и не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Украины. Об этом сообщила 6 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНН.

Цитата

"С россией не может быть дел, как обычно. Мы предлагаем полностью приостановить действие соглашения об упрощении визового режима ЕС и не признавать российские паспорта, выданные в оккупированных регионах", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, "упрощение визового режима – это знак доверия, полностью разрушенного агрессивной войной россии".

Приостановка упрощения визового режима с рф может вступить в силу уже в понедельник, 12 сентября, со ссылкой на Еврокомиссию сообщает журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

Дополнение

Министры иностранных дел стран ЕС 31 августа согласились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с россией от 2007 года на фоне войны рф против Украины.

Постоянные представители стран-членов ЕС могут договориться о приостановлении соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ в среду, 7 сентября.

Прекращение действия соглашения об упрощении визового режима с россией будет означать, что россияне будут платить 80 евро вместо 35 за визы ЕС, а также столкнутся с более продолжительной процедурой их получения.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести полный запрет на поездки россиян.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Еврокомиссия, виза, Урсула фон дер Ляйен
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