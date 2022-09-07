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Кулеба рассказал, примет ли Зеленский участие в саммите G20

Кулеба рассказал, примет ли Зеленский участие в саммите G20

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает приглашение на участие в саммите G20, где также может присутствовать российский президент владимир путин. Об этом в эфире национального телемарафона отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Президент рассматривает это приглашение, и еще рано говорить о каких-либо условиях или окончательное решение. У нас есть достаточно времени для того, чтобы принять наиболее взвешенное и выгодное для Украины решение”, – отметил министр.

Детали

На вопрос о сроке принятия решения, Кулеба ответил, что присутствия Главы Украинского государства будут рады, даже если это решение будет принято в последнюю минуту.

“Я думаю, что когда речь идет об Украине и ее Президенте, то даже если мы в последнюю минуту примем решение – нам все равно будут рады”, – сказал глава МИД.

Дополнение

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков отметил, что решение о формате участия президента россии владимира путина в саммите G20 будет приниматься в зависимости от целого ряда факторов.

Напомним

Лидерский саммит "двадцатки" пройдет на острове Бали в ноябре. Первоначально США, Канада и еще несколько западных стран предлагали исключить Россию из G20. Однако власти Индонезии пригласили путина принять участие в саммите.

Ранее также президент Индонезии заявлял, что путин приедет на саммит. Президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на встречу, однако формат его участия будет зависеть от ситуации на фронте.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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