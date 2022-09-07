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Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину

Лиз Трасс и Владимира Зеленского

Источник: ЕРА

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Официальный представитель правительства Великобритании заявила, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом информирует УНН со ссылкой на офис Даунинг-стрит.

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"В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра (Госпожа Трасс - ред.) подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании", - сказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

По ее словам, лидеры двух стран "обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих военную машину путина".

Премьер-министр сказала, что с нетерпением ждет сотрудничества с Президентом в ближайшие недели и месяцы и рада принять приглашение посетить президента Зеленского в Украине в скором времени.

Напомним

Глава британского МИД Лиз Трасс стала следующим премьер-министром Великобритании после того, как выиграла у Риши Сунака в борьбе за кресло преемника Бориса Джонсона.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Лиз Трасс

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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