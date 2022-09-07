Народ Украины и Зеленского выдвинули на премию Сахарова

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Крупнейшая политическая фракция в Европейском парламенте – от Европейской народной партии (ЕНП) – выдвинула народ Украины и Президента Владимира Зеленского на премию имени Сахарова в этом году, говорится в заявлении политсилы, пишет УНН.

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"Фракция ЕНП номинирует украинский народ и Президента Украины Владимира Зеленского на соискание премии Сахарова за свободу мысли в этом году", - говорится в сообщении.

Детали

Депутат Европарламента, заместитель председателя фракции ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене отметила, что "мы не сомневаемся, что мужественный народ Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить премию Сахарова". "Они продолжают ежедневно защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", - сказала она.

Справочно

Премия Сахарова за свободу мысли – основанная в 1988 году ежегодная награда, названная в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова.

Ее вручают людям, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире, привлекая внимание к нарушениям прав человека.

Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или депутатская фракция.

Фракция ЕНП является крупнейшей политической группой в Европейском парламенте, в которую входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.