Норвегия в ООН: важно поддержать усилия Украины по восстановлению

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница Норвегии при организации Мона Юль заявила, что международному сообществу нужно всячески способствовать усилиям Украины в послевоенном восстановлении, чтобы миллионы беженцев могли вернуться домой, передает УНН.

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“Развязаная россией война… разрушает дома, школы и больницы. Нам важно поддержать усилия Украины по восстановлению, чтобы миллионы вынужденных переселенцев однажды могли вернуться домой”, - подчеркнула Юль.

Также она добавила, что к этой важной работе должны быть привлечены гуманитарные институции и организации по развитию и выразила обеспокоенность тем, что россия создает фильтрационные лагеря на временно захваченных территориях Украины.

“Гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания в соответствии с международным гуманитарным правом”, - сказала она.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Норвегия предоставит ракеты Hellfire и приборы ночного видения для армии Украины.