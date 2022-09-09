В Совете управляющих МАГАТЭ подготовили проект резолюции с призывом к рф покинуть ЗАЭС - СМИ

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе, Канада и Польша подготовили документ, содержащий призыв к россии о прекращении всех действий на ядерных объектах Украины. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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«Проект резолюции, который, по словам дипломатов, подготовили Польша и Канада в преддверии следующей недели заседания Совета управляющих ядерной организации ООН, призывает россию прекратить все действия на ядерных объектах Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что проект, который распространяется среди 35 стран в Совете управляющих, высшем руководящем органе Международного агентства по атомной энергии, является продолжением резолюции, принятой на экстренном заседании совета в марте, против которой выступили только россия и Китай.

«Как и в марте, дипломаты заявили, что целью было показать, что россия дипломатически изолирована, и давить на нее, чтобы она прекратила оккупацию Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе, где, по словам МАГАТЭ, оккупация и обстрелы из-за войны составляют риск катастрофы ядерной аварии», – отмечается в сообщении.

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В проекте текста, с которым ознакомилось Reuters, говорится, что правление «выражает сожаление по поводу постоянных насильственных действий российской федерации против ядерных объектов в Украине, включая постоянное присутствие российских войск и персонала «Росатома» на Запорожской атомной электростанции».

«По словам дипломатов, проект текста, подготовленный от имени Украины, не являющейся членом Совета управляющих, еще должен быть официально подан на ежеквартальную встречу правления на следующей неделе. Затем его обсуждают и голосуют», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что несколько дипломатов заявили, что поскольку формулировка похожа на мартовскую резолюцию, которая «выражает сожаление» по поводу оккупации Украины россией, она, вероятно, будет легко принята, и они ожидают незначительных изменений в ее формулировке.

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Информагентство сообщает, что авторы документа призывают россию «немедленно прекратить все действия против Запорожской атомной электростанции и любого другого ядерного объекта в Украине, чтобы компетентные органы возобновили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины».