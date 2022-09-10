Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС – Елисейский дворец
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в Елисейском дворце, речь шла о ситуации на Запорожской АЭС, передает УНН.
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Как сообщили в Елисейском дворце, "президенты вернулись к ситуации вокруг Запорожской АЭС, которая остается очень тревожной".
"... выразили поддержку деятельности Международного агентства по атомной энергии. Оба президента разделяют одинаковое требование о выводе российских войск из этого района для обеспечения безопасности ядерных установок", - говорится в сообщении.
Кроме того, Макрон спросил у Зеленского о развитии военных действий и о потребностях Украины, в удовлетворении которых Франция могла бы способствовать.
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